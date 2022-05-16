Alman firmalarına yoğun talep - Haberler

Ifo Enstitüsü'nün yaptırdığı ankete göre, Alman firmaları büyük bir sipariş talebi ile karşı karşıya. Ancak talebin yanı sıra, tedarik zincirindeki sıkıntıların da siparişlerin birikmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Nisan ayında yaptırdığı bir ankete göre, Alman sanayisi büyük bir sipariş talebi ile karşı karşıya. Ankete göre, yeni bir sipariş gelmemesi halinde dahi işletmeler önümüzdeki 4,5 ay boyunca üretime devam edebilecek kadar sipariş almış durumda. Ifo'nun açıklamasında, Ocak ayında yapılan ankette bu sürenin 4,4 ay olduğu belirtildi.

Halihazırdaki siparişlerle en uzun dönemli üretimin güvence altına alındığı sektör ise 7,4 ay ile otomotiv oldu. Otomotivi 6,5 ay ile makine imalatı ve 6,3 ay ile veri işlem ürünleri üreten işletmeler izliyor. Bu sürenin en kısa olduğu sektör ise 1,7 ay ile tekstil.

Uzun dönemli sipariş ortalamasının geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda 2,9 ay olduğuna dikkat çeken Ifo Konjonktür Öngörüleri Bölümü Başkanı Timo Wollmershäuser, "Uzun dönemli siparişlerdeki artış çok az miktarda; bu esasında yeni siparişlerin azaldığına işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Savaşı'nın etkileri

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada da, "Siparişlerdeki birikme sadece Alman sanayi ürünlerine olan talep artışını değil, işletmelerin mevcut siparişleri ön ürün ve hammadde eksikliği nedeniyle zamanında tamamlamakta zorlandığının da göstergesi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Savaşı nedeniyle özellikle otomotiv sektörü kablo demeti talebini karşılayamamaktan şikayetçi. Tedarik zincirindeki kırılmaların gelecek aylarda giderilmesi halinde Alman sanayisindeki üretimin de yeniden hız kazanması ve bunun ekonomiyi canlandırması bekleniyor. Ifo Konjonktür Öngörüleri Bölümü Başkanı Timo Wollmershäuser, "Aslında şu anda birçok unsur tedarik sıkıntısına işaret ediyor; özellikle de hammaddelerin yüzde 15'ine yakınını Çin'den temin eden Almanya gibi bir ülke için Çin'deki sıkı karantinanın bir sonucu olarak bunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

Çin'in Şanghay kentinde koronovirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantina sebebiyle konteyner gemileri haftalarca limanda bekletilmişti.

Reuters / BÖ,ET

Deutsche Welle / Güncel