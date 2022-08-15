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Alman Eurofighter uçakları, Hint-Pasifik bölgesinde tatbikatlara katılacak

Alman Eurofighter uçakları, Hint-Pasifik bölgesinde tatbikatlara katılacak

Alman Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarının Hint-Pasifik bölgesinde yapılacak çok uluslu tatbikatlara katılacağı bildirildi.

Alman Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarının Hint-Pasifik bölgesinde yapılacak çok uluslu tatbikatlara katılacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Alman Hava Kuvvetlerinin ilk kez Avustralya'da tatbikata katılacağı belirtilerek, 6 Eurofighter savaş uçağının toplamda 22 bin kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek için Neuburg an der Donau kentinden havalandığı ifade edildi.

Alman ordusunun internet sayfasından paylaşılan açıklamada, Almanya'dan kalkan 6 Eurofighter savaş uçağı ile 4 "A400M" tipi nakliye ve 3 "A330" tanker uçağının 24 saatte "RapidPacific2022" tatbikatı kapsamında ilk önce Singapur'a ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, nakliye ve tanker uçaklarının, Eurofighter uçaklarından yarım saat önce havalandığı aktarıldı.

Uçakların Singapur'un ardından çok uluslu iki tatbikata katılmak için Avustralya'da konuşlanacağı vurgulanan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinin burada NATO içinde ve dışındaki partnerlerle operasyon yapmayı test edeceği belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'da "Pitch Black" adlı hava tatbikatı ile "Kakadu" adlı deniz tatbikatı yapılacağı ve Alman Hava Kuvvetlerinin tatbikatlara 250 askerle yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman Eurofighter savaş uçaklarının ülkeye geri dönmeden önce Singapur Hava Kuvvetleri ile de gerçekleştirilecek tatbikata katılacağı, ardından Japonya ve Güney Kore'nin ziyaret edilmesinin planlandığı ifade edildi.???????

AA / Erbil Başay - Güncel

Avustralya Singapur Güncel Haberler

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