Alman enerji firması hükümetten "destek tedbiri" talebinde bulundu Alman enerji firması Uniper'in Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesinin ardından hükümete istikrar önlemleri için başvuruda bulunduğu bildirildi. Alman enerji firması Uniper'in Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesinin ardından hükümete istikrar önlemleri için başvuruda bulunduğu bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlerde Uniper'in destek tedbirleri için müracaatta bulunduğu ifade edildi. Uniper'e federal hükümet tarafından özsermaye hissesi alımı yoluyla milyar avroluk bir yatırım mümkün olabileceği ve müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Uniper, Almanya'nın enerji tedarikinde merkezi bir rol oynarken birçok belediye hizmetini sağlıyor. Ancak grup şu anda Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rusya'nın gaz dağıtımlarının daralması nedeniyle müşterilere gaz satın alırken ek maliyetler yükleyemiyor. Düsseldorf merkezli şirket, bunun ciddi mali külfetlere yol açacağını açıklamıştı. Alman hükümeti Kovid-19 salgını döneminde Lufthansa'dan 9 milyar avroluk hisse satın alarak firmaya destek olmuştu. Lufthansa ise daha sonra bu borcu iade etmişti. AA / Cüneyt Karadağ - Güncel Gazprom Güncel Haberler

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