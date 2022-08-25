Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının neredeyse tamamen kaldırılmasının hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde...

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının neredeyse tamamen kaldırılmasının hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 genişlediğini bildirdi.

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Böylece Destatis, 29 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 0 büyüme oranını yukarı yönlü revize etmiş oldu.

Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 1,7 büyüdü.

İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte genişlemesinin ana sebebi olarak artan kamu ve hane halkı tüketim harcamalarını gösterdi. Hane halkı tüketimi ikinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

Kamu harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 2,3 artarken, Alman ekonomisinde normalde tutarlı bir büyüme faktörü olan inşaatta sabit sermaye oluşumu yüzde 3,4 azalış artış gösterdi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 büyümüştü.

Destatis, Almanya'da toplam istihdamın bu yılın ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak (664 bin kişi artarak) yaklaşık 45,5 milyon kişi olduğunu da belirtti.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen, Alman ekonomisinin 2022'nin ilk iki çeyreğinde yerini korudu." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisini zorlu bir kış bekliyor

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi başta doğal gaz olmak üzere enerji krizi nedeniyle zor aylarla karşı karşıya bulunuyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsüne (Ifo) göre ise artan enflasyon oranları nedeniyle bu yıl hane halkının tüketimi ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde etkisi olmayacak.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da 22 Ağustos'ta ekonomiye yönelik raporunda, Alman ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını bildirmişti.

Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği belirtilerek, kış aylarında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) düşüşün "çok daha olası hale geldiği" vurgulanmıştı.

Almanya'daki ekonomideki büyümenin yaz çeyreğinde ve sonrasında gaz piyasasındaki kesinti ve fiyat gelişmelerinden olumsuz etkileneceğine yer verilen raporda, temmuz-eylül döneminde Alman ekonomisinde büyümenin duracağına dikkat çekilmişti.

Bundesbank raporunda, kış aylarında gaz arzına ilişkin yüksek düzeydeki "belirsizlik" ve yüksek enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerinde yüksek bir baskı oluşturacağı ifade edilerek, ülkede enflasyon oranının sonbaharda "yüzde 10'a" ulaşabileceği öngörülmüştü.