Alman ekonomisi 2022'de yüzde 1,9 büyüdü

Ukrayna Savaşı'nın etkisi altında zor bir dönemden geçen Alman ekonomisinin, buna rağmen 2022'de yüzde 1,9 oranında büyüdüğü bildirildi. Ekonomi Bakanı Habeck, "Bu ülke neler yapabileceğini gösterdi" dedi. Almanya ekonomisi, Ukrayna Savaşı'nın yarattığı olumsuzluklara rağmen 2022 yılında önemli oranda büyüme kaydetti. Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 1,9 oranında yükseldiğini, bunda en önemli etkenin de, korona kısıtlamalarının kalkmasının ardından tüketimin artması olduğunu bildirdi. Daire, sehayat etmek ve dışarıda vakit geçirmek gibi yeniden canlanan alışkanlıkları buna örnek gösterdi. Bu arada GSYİH'nin senenin son üç ayında artmadığı, ancak olumsuz öngörülere rağmen bu dönemde bir küçülme de olmadığı bildirildi.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, konuyla ilgili açıklamasında, "Zorlu koşullara rağmen Alman ekonomisi 2022 yılında iyi bir sınav verdi" ifadelerini kullandı. Brand, sözünü ettiği "zorlu koşullara" örnek olarak enerji fiyatlarının aşırı oranda yükselmesini, malzeme ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıları, kalifiye işgücü açığını ve korona pandemisinin devam eden etkilerini gösterdi.

İstatistik Dairesi'nin detaylı verilerine göre restoranlar, oteller, boş zaman faaliyetleri ve eğlence için toplumun harcadığı para geçen yıla oranla yüzde 4,6 artarak neredeyse korona krizi öncesi dönemin sayılarına ulaştı. Bu da Alman ekonomisinin büyümesindeki en önemli nedenlerden biri oldu. Diğer yandan ekipman, makine ve motorlu taşıtlara yapılan yatırımın da geçen yıl yüzde 2,5 oranında arttığı vurgulanıyor. 2021'e göre artış yaşanan bir başka kalem de ihracat oldu. Almanya, geçen sene bu alanda da, bir önceki yıla oranla yüzde 3,2'lik bir artış yakaladı.

"Bu ülke neler yapabileceğini gösterdi"

Rakamları değerlendiren Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Geçen yıl ortaya koyduğumuz kararlı tavrımızla krizi kontrol altında tutulabilir kıldık" ifadelerini kullandı. Federal koalisyon hükümetinin, ekonomiye destek olabilmek ve vatandaşların yükünü hafifletmek için "kanun paketlerini yürürlüğe soktuğunu ve büyük meblağları harekete geçirdiğini" dile getiren Habeck, ekonomik anlamda kış aylarındaki olumsuz durumun beklenenden daha kısa süreceğinin eldeki veriler ışığında anlaşıldığını ve böylece, "Bu ülkenin neler yapabileceğinin görüldüğünü" vurguladı.

Alman ekonomisi 2018'de yüzde 1,0; 2019 yılında da yüzde 1,1 oranında büyümüş, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2020'de yüzde 3,7 küçülme yaşamış ve 2021'de yüzde 2,6 büyümeyi başarmıştı.

AFP / ET,TY