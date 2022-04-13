Alman ekonomik düşünce kuruluşları: Rus gazı kesilirse Alman ekonomisinde keskin bir resesyon görülür

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkenin bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini, Ukrayna'daki savaşın etkileri dolayısıyla yüzde 4,8'den yüzde 2,7'ye indirirken, Rusya'dan enerji arzının dondurulmasının 2023'te resesyona neden olacağı uyarısında bulundu.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2022-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Beş ekonomik düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yüzde 4,8'den yüzde 2,7'ye düşürüldü. Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Aşağı yönlü revizeye Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ve Kovid-19 salgınının kış boyunca "beklenenden daha kötü seyrini" gerekçe gösteren beş düşünce kuruluşu, ortak açıklamada, "Alman ekonomisi sıkıntılı sularda ilerliyor ve birkaç on yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya." denildi.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 44 milyon 920 binden, 45 milyon 454 bine yükseleceğini öngören düşünce kuruluşları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin bu yıl yüzde 5 çıkacağı, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 6,1 ve gelecek yıl yüzde 2,1'e ineceği tahmininde bulundu.

Rus gazı gelmezse resesyon bekleniyor

Rusya'nın enerji arzının aniden dondurulması senaryosunda ise 2023'te Alman ekonomisinde resesyon görüleceğini belirten düşünce kuruluşları, bu durumda ekonominin bu yıl 1,9 büyüyeceği ve 2023'te yüzde 2,2 küçüleceği tahmininde bulundu. Aynı senaryoda, enflasyon oranı ise bu yıl yüzde 7,3 ve 2023'te yüzde 5 olarak tahmin edildi.

Ortak açıklamada, "Rusya'dan enerji arzının dondurulması durumunda 2022 ve 2023'te GSYH'nın kümülatif kaybının, yıllık ekonomik üretimin yüzde 6,5'inden fazlasına denk gelen 220 milyar avro olması muhtemel." ifadesi kullanıldı.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Ekonomi Direktörü Stefan Kooths, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "(Rusya'dan) Gaz arzı kesilirse, Alman ekonomisi keskin bir resesyona girer." dedi.

Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Berlin merkezli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI) ortaklaşa hazırlandı.

Almanya enerjide Rusya'ya bağımlı

Bu arada, Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve evleri ısıtmak için Rus petrolüne, gazına ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olması dikkati çekiyor.

Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Alman Hükümeti Rusya'ya enerji konusunda olan bağımlılığı azaltmak için yoğun çalışmalar yaparken, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Alman hükümeti Rusya'dan arzın hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı. Geçen yıl ise yüzde 2,9 büyümüştü.