Alman Diehl Defence, Ukrayna'ya IRIS-T Hava Savunma Sistemini Hızlandıracak

Güncelleme:
Diehl Defence CEO'su Helmut Rauch, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri teslimatında hızlanacaklarını duyurdu. IRIS-T sistemleri, Ukrayna'nın hava savunma ağında önemli bir yere sahip.

Alman savunma şirketi Diehl Defence'in Üst Yöneticisi (CEO) Helmut Rauch, hava savunma sistemlerini güçlendirme sürecindeki Ukrayna'ya yeni IRIS-T teslimatını hızlandıracaklarını bildirdi.

Almanya'nın 2022'den bu yana teslim ettiği IRIS-T hava savunma sistemleri, Ukrayna'nın modern hava savunma yapılanmasının temel unsurlarından biri haline geldi.

Bu sistemler, balistik füzelere karşı sınırlı kabiliyete sahip olsa da özellikle seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı avantaj sağlıyor.

Ukrayna şu anda orta menzilli "IRIS-T SLM" ve kısa menzilli "IRIS-T SLS" sistemlerini, kentler ile önemli altyapıları insansız hava araçları ve alçak uçuşlu füzelerden korumak için kullanıyor.

Rauch, AA muhabirine, Ukrayna'da halihazırda 8'den fazla orta menzilli IRIS-T SLM ateşleme ünitesinin bulunduğunu, ileri düzey bu hava savunma sistemlerinin yakın gelecekte ek teslimatının yapılacağını ve sürecin hızlandırılacağını söyledi.

Rauch, teslimatın tam zamanlamasına ilişkin, "Önümüzdeki teslimatın ayrıntılarına güvenlik ve emniyet açısından değinmek istemiyorum çünkü bu ünitelerin Ukrayna'ya güvenli şekilde ulaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Savaş meydanındaki performans, talepte artışa neden oluyor

Rauch, "IRIS-T, Ukrayna'da çok başarılı oldu. İsabet oranı yüzde 100'e çok yakın." ifadesini kullandı.

Sistemin savaş meydanındaki performansının sadece Ukrayna'nın dikkatini çekmediğini söyleyen Rauch, değişen jeopolitik tehditler karşısında savunmasını güçlendirmek isteyen Avrupa ülkelerinin de ilgilendiğini belirtti.

Rauch, IRIS-T'nin kayda değer bir özelliğinin, yüksek oranda otomatikleştirilmiş olması olduğuna, böylece eski sistemlerde veya eski hava savunma sistemlerindeki gibi çok sayıda askere ihtiyaç duyulmadığına ve çok hızlı bir şekilde taşınabildiğine işaret etti.

Şirketin artan Avrupa savunma talebini karşılamak için 2022'den bu yana üretimini büyük ölçüde artırdığını dile getiren Rauch, IRIS-T SLM füzeleri için üretim kapasitesinin 10 katına çıktığını ve bunun şirket tarihindeki en hızlı büyümelerden biri olduğunu aktardı.

Şu anda 20 ülkenin IRIS-T sistemine sahip olduğunu kaydeden Rauch, bunlardan 10'unda da IRIS-T SLM bulunduğunu ve ileride daha fazla ülkenin listeye ekleneceğini ifade etti.

"Avrupa hava savunmasında kilit rol"

Rauch, Avrupa kıtasını kapsayan, çok katmanlı ve birlikte çalışabilen hava savunma sistemleri ağı kurma çabası Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde (ESSI) IRIS-T sistemlerinin merkezi bir bileşen haline gelmeye hazırlandığını dile getirdi.

Bu girişime şimdiden 24'e yakın ülkenin katıldığını belirten Rauch, "Aynı sistemi tedarik etmeleri olumlu bir gelişme. Aynı eğitimden yararlanabilecekler, sistemler karşılıklı çalışabilecek ve aynı yedek parçaları bulunduracaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Rauch, "Dolayısıyla, Avrupa'da ülkeler arasında daha fazla işbirliği yapılmasını ve daha fazla ortak sistem satın alınmasını sağlamak için doğru yolda olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Ayrıca Rauch, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) dahil, Avrupa'nın savunma sanayisini bütünleştirmeye yönelik çabalarını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Son dönemde Avrupa genelinde birbiriyle uyumlu hava savunma ağları kurmak amacıyla IRIS-T sistemini satın alan ülkeler arasında Danimarka, Slovenya, İsviçre ve İsveç bulunuyor.

Kaynak: AA / Ayhan Şimşek - Güncel
