Alman çiftin apartmanı sahte evraklarla önce kiralandı sonra satıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU Sıraselviler'de, yıllar önce ölen Alman çifte ait apartmandan Adnan D.'nin sahte evraklarla yaklaşık 30 yıl boyunca kira topladığı, Sebahattin G.'nin ise apartmanı sattığı ortaya çıktı. Apartman sakinlerinin olayı öğrenmesiyle konu yargıya taşındı. Apartmanı satan Sebahattin G. daha önce de Sent Antuan Kilisesi'ni sahte vekaletle satışa çıkardığı belirtildi.

Beyoğlu'nun simge yapılarından, İstanbul'un en büyük Katolik Kilisesi Sent Antuan Kilisesinin sözde varislerini bularak hazırladığı sahte belgelerle satışa çıkartan Sebahattin G.'nin lideri olduğu 14 kişilik şebeke hakkında dava açılmıştı. Dava sürerken Sebahattin G.'nin yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıktı. Şebeke Rum, Musevi, Ermeni, İtalyan ve Fransız gibi yabancı uyruklu olan kişilere ait gayrimenkulleri tespit ederek bir şekilde sahte vekaletnamelerle "Mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçiriyordu.

"MAL SAHİPLERİMİZİN ALMANYA'DA OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUK"

"BİZ KİRALAMADAN ÖLMÜŞLER"

"DAHA ÖNCE KİLİSEYİ SATIŞA ÇIKARAN KİŞİ"

"GAYRİMÜSLİMLERİN MALLARI SATILIR"

Sebahattin G.'nin liderliğini yaptığı şebekenin yabancı uyruklu olan kişilere ait gayrimenkulleri tespit ederek bir şekilde sahte vekaletnamelerle "Mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 50 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıkarılmıştı.