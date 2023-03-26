Alman Bosch Şirketi, Çin'in Wuxi Şehriyle Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

NANJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Almanya merkezli Bosch Grubu, Çin'in doğusunda yer alan Wuxi kentindeki Wuxi Yüksek Teknoloji Bölgesi ile stratejik işbirliği projesi anlaşması imzaladı. Cumartesi günü imzalanan anlaşma, Bosh'un ticari araçlar için hidrojen yakıt hücrelerinin ve elektrikli ürünlerinin yerelleştirilmesini ve ticarileştirilmesini daha fazla desteklemeyi amaçlıyor.

Jiangsu eyaletinde yer alan Wuxi kentinin Parti Şefi Du Xiaogang her iki tarafın da sanayi, tedarik ve inovasyon zincirlerinin kazan-kazan gelişimini desteklemek üzere yeni enerji ve araçlarda internet gibi alanlara odaklanmak için birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, şirketin Wuxi'deki başarısının Çin otomotiv pazarının son yıllarda gösterdiği hızlı büyümeyle ilişkili olduğunu belirtti.

Hartung, Bosch'un karbon-nötr teknolojilere yönelik artan talebi karşılamak ve gelecekte araçlar için hidrojen yakıt hücreleri ile hidrojen ve elektrifikasyon çözümlerinin teslimatını hızlandırmak için küresel çapta 3 milyar euro (yaklaşık 3,23 milyar ABD doları) yatırım yapacağını söyledi. Wuxi ile yapılan işbirliği, Bosch'un stratejik yolundaki önemli bir adımı temsil ediyor.

Bosch, 2004 yılında Wuxi'ye yatırım yapmasından bu yana bu şehirdeki güç aktarma organlarını, otomotiv sistemlerini, otomotiv elektroniğini ve diğer işlerini geliştirdi. Şehir, 200 milyar yuan (yaklaşık 29,25 milyar ABD doları) düzeyinde yeni enerji endüstri kümelenmesi kurmayı hedefliyor.