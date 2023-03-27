Alman Bosch, Çin'in Suzhou Şehrinde Ar-Ge ve Üretim Tesisi Açtı

NANJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Alman Bosch Grubu, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da yeni enerjili araçların ana bileşenleri ve otomatik sürüş için Ar-Ge ve üretim tesisinin temelini attı.

NANJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Alman Bosch Grubu, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da yeni enerjili araçların ana bileşenleri ve otomatik sürüş için Ar-Ge ve üretim tesisinin temelini attı.

Toplam 1 milyar ABD dolarının üzerinde yatırıma sahip proje, yeni enerjili araç ana bileşenleri ve otomatik sürüş için birçok temel teknolojinin Ar-Ge ve üretimine odaklanacak. Projenin, Jiangsu'nun otomobil endüstrisinin dönüşümüne ve yenilikçi gelişimine katkıda bulunması bekleniyor.

Küresel bir otomobil teknolojisi ve hizmetleri tedarikçisi olan Bosch, Jiangsu ile işbirliğinde güçlü bir temele sahip. Suzhou Parti Şefi Cao Lubao, yeni projenin başlamasının Bosch'un, Çin pazarının geleceğine ve Suzhou'nun kalkınmasına olan güvenini gösterdiğini ve bunun da Suzhou otomobil endüstrisinin destekleme kapasitesini ve temel rekabet gücünü artırabileceğini söyledi.

Jiangsu'da 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Bosch Grubu eyalette 10'dan fazla işletme geliştirdi. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, Çin pazarının geleceği konusunda iyimser olduklarını ve endüstriyel yatırımı, teknolojik araştırmayı ve yetenek geliştirmeyi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.