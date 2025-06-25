Alman Başbakan Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda nüfuzunu kullanmasını istedi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl çözüme ulaşabilmesini sağlamasını istediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl çözüme ulaşabilmesini sağlamasını istediğini söyledi.

Başbakan Merz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

Alman Şansölye, " Ukrayna'daki üç buçuk yıllık bu korkunç savaş ve kanlı olaylardan sonra nihayet barışçıl bir çözüm bulunabilmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Rusya Devlet Başkanı'nı müzakere masasına getirmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Merz, ayrıca Ukrayna-Rusya arasında olası müzakereler için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu, İstanbul veya Ankara'yı bu tür bir toplantı için mekan olarak sunmaya hazır olduğu için de Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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