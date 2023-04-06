Alman Bakan Faeser'den mültecilerin barınması için para isteyen belediyelere eleştiri

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede bulunan mültecilerin barınması ve bakımı konusunda federal hükümetten para talep eden belediyelere ve yerel yönetimlere tepki gösterdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede bulunan mültecilerin barınması ve bakımı konusunda federal hükümetten para talep eden belediyelere ve yerel yönetimlere tepki gösterdi.

Faeser, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, belediyelerin ve yerel yönetimlerin mültecilerin barınması için hükümetten para istemesine anlam veremediğini belirterek, "Şimdiden, bu yılında nisan başında, paranın yetmeyeceğini söylemek bana tuhaf geliyor." dedi.

Federal hükümetin, 2022'de yerel yönetimlere 4,4 milyar avro verdiğini, ayrıca Ukraynalı mültecilere ödenen sosyal yardımları üstlendiğini ifade eden Faeser, hükümetin bu yıl da yerel yönetimleri 2,75 milyar avro ile destekleyeceği taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi.

Feaser, yerel yönetimlerin zor durumda bulunduğunu kabul ederek bu durumun üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini söyledi.

Mülteci sayısında üst sınır getirmeyi reddetti

Almanya'ya gelecek mülteciler konusunda üst sınırın getirilmesini reddeden İçişleri Bakanı Faeser, "Avrupa'nın ortasında korkunç bir savaş yaşıyoruz. 10 mülteciden 8'i Ukrayna'dan geliyor. İnsanlık için üst sınır olamaz." ifadesini kullandı.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ise Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada Faeser'i eleştirerek, yerel yönetimlerin mültecilerin barınması, entegrasyonu, bakımı ve eğitimi konularında olağanüstü işler yaptığını belirtti.

Wüst, belediyelerin yardım çağrılarının federal hükümet tarafından dikkate alınmamasına anlam veremediğini vurgulayarak, "Federal hükümet sorumluluğunu açıkça kabul etmelidir. Özellikle maliyetlerin adil bir şekilde dağıtılması söz konusu olduğunda." dedi.

Yerel yönetimler 10 Mayıs'ta Başbakan Scholz ile bir araya gelecek

Eyaletler ve yerel yönetimlerin temsilcileri şubatta İçişleri Bakanı Faeser ile düzenlenen toplantıda federal hükümetten yerel yönetimlerin mülteciler konusunda üstelendiği yükün hafifletilmesini ve maddi destek sağlanmasını talep etmiş, ancak sonuç alınamamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 10 Mayıs'ta mülteciler konusundaki maddi durumu görüşmek için yerel yönetimlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Alman İstatistik Dairesi, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Almanya'ya yaklaşık 1,1 milyon Ukraynalının geldiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı da 2022'de 217 bin 774 kişinin Almanya'da ilk kez iltica talebinde bulunduğu bilgisini paylaştı.