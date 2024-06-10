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Alman Araştırma Enstitüleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları meşru müdafaa sınırını aşıyor

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Almanya'da barış konusunda çalışmalar yapan dört araştırma enstitüsü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, meşru müdafaa hakkı kullanım sınırını aştığını ve bu durumun 'katlanılamaz' olduğunu bildirdi.

Almanya'da barış konusunda çalışmalar yapan dört araştırma enstitüsü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, meşru müdafaa hakkı kullanım sınırını aştığını ve bu durumun "katlanılamaz" olduğunu bildirdi.

Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (IFSH) Prof. Dr. Ursula Schröder, Leibniz Enstitüsü Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfından Prof. Dr. Christopher Daase, Duisburg-Essen Üniversitesi Kalkınma ve Barış Enstitüsünden (INEF) Dr. Tobias Debiel, Bonn Uluslararası Çatışma Çalışmaları Merkezinden (BICC) Dr. Conrad Schetter, 2024 yılı barış çalışması raporunu kamuoyuna açıkladı.

Ursula Schröder, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, meşru müdafaa hakkı kullanım sınırını aştığını belirterek, bu durumun "katlanılamaz" olduğunu ifade etti.

Schröder, "İsrail meşru müdafaa hakkını kullanmanın ötesine geçiyor ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Bu nedenle federal hükümet, Gazze'de aşırı yıkıma, yerinden edilmeye, ölüme ve açlığa maruz kalan Filistin halkının çıkarlarını güçlü şekilde savunmalıdır. Uluslararası insancıl hukuk kurallarına, özellikle de askeri gereklilik ve düşmanlıkların orantılılığı ilkelerine uyulmalıdır." dedi.

Alman hükümetine uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmasını sağlama çağrısında bulunan Schröder, Gazze'de kullanılabilecek küçük silahların satışının ya da sevkiyatının savaşın sonuna kadar askıya alınmasını istedi.

Schröder, uzun vadeli siyasi çözüme giden doğru yolun Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınması olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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