Alman arama-kurtarma ekibi İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
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DEPREMİN ardından bölgede çalışmalara katılan diğer Alman arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a geldi.
DEPREMİN ardından bölgede çalışmalara katılan diğer Alman arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a geldi. Ülkelerine dönecek olan ekipler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak için birçok ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönüyor. İspanya'dan sonra Almanya'dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekipleri, Türk Hava Yolları (THY) ait tahliye uçağıyla bugün Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi. Ekipler, THY ve yer işletme şirketi TGS çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Alman arama-kurtarma ekibi THY'nin tarifeli uçağıyla bugün ülkesine dönecek.