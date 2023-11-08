Allianz Türkiye, Koruncuk Vakfı ile 'Bir Kız Gelecek' programını başlatıyor

Allianz Türkiye, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile birlikte yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları için 'Bir Kız Gelecek' programını başlatıyor.

Allianz Türkiye, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile birlikte yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları için "Bir Kız Gelecek" programını başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir değer yaratma modeli kapsamında toplumun iyiliği için gelecek nesilleri cesaretlendirmek amacıyla çalışan Allianz Türkiye, gelecek nesillere yaptığı tüm toplumsal yatırımların sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer yaratması için de emek veriyor.

İklim eylemi, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ile insana yakışır iş ve ekonomik büyüme amaçlarına destek veren pek çok proje ve program yürüten Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana birlikte yürüdüğü Koruncuk Vakfı ile olan iş birliğini, 100. yılında hayata geçirdiği "Bir Kız Gelecek" programıyla bir adım öteye taşıyor.

Allianz Türkiye programın misyonu kapsamında Allianz Grubu'nun da desteğiyle depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacak.

Şirket ayrıca, 2030 yılına kadar devam etmesi planlanan uzun soluklu program kapsamında koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu verecek, gelişim ve istihdam imkanları oluşturacak.

Allianz Türkiye'nin Bir Kız Gelecek programının insan odağı katmanında, Allianz Grubu'nun da desteğiyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 25 kız çocuğu, 4 yıl boyunca Koruncuk Vakfı bünyesine katılacak.

Bu çocukların; haklarının bilincinde, sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan, sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak amacıyla, onlara sosyoekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler sunulacak. Aynı zamanda barınma, eğitime erişim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

"Elimizden gelen katkıyı sağlamaktan mutluluk duyacağız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, toplumun iyiliği için önceliklerinin "gelecek nesillerimizi cesaretlendirmek ve onlar için değer yaratmak" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Allianz Türkiye'nin bu topraklardaki 100. yılında, cesur bir adım daha atıyoruz. Yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının haklarının bilincinde, sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak amacıyla çalışan Koruncuk Vakfı ile yıllardır devam eden iş birliğimizi, katmanlı bir sosyal sorumluluk programıyla daha da ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızın misyonu kapsamında depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacağız. Ayrıca, 2030 yılına kadar devam etmesini hedeflediğimiz programımız kapsamında koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu verecek, gelişim ve istihdam imkanları yaratacağız. Gelecek nesillerimizin yarınlara umutla bakması için Allianz Türkiye olarak yanlarındaki güç olmaktan ve elimizden gelen katkıyı sağlamaktan mutluluk duyacağız."

"Depremden etkilenen çocuklar için yurt desteği çok kıymetli"

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray da Allianz Türkiye ile yaptıkları iş birliğini "Bir Kız Gelecek" programıyla devam ettirdiklerini bildirdi.

Samuray, "Depremden etkilenen çocuklara kapılarımızı açarak kapasitemizi aştığımız için Allianz Türkiye'nin yurt inşa edecek olması bizim için çok kıymetli. Ayrıca koruncuklarımızın yaşam boyu destekçisi olmak üzere onlara üniversite bursu, gelişim imkanları ve hatta istihdam sağlayacak olmaları, eşi az görülür nitelikte bir sahiplenme örneği." ifadelerini kullandı.