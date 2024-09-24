Allianz Raporu: Türkiye Orta Sınıf Küçülüyor ve 46. Sırada

Alman sigorta devi Allianz'ın Küresel Varlık Raporu'na göre Türkiye, kişi başına servet baz alındığında dünya genelinde 46'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de orta sınıftaki küçülme dikkat çekiyor.Dünyanin en büyük sigorta şirketlerinden Allianz tarafından yaynlanan Küresel Varlık Raporu'na göre özel hanelerin dünya genelinde sahip olduğu servet, 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 7,6 artarak 239 trilyon euroya yükseldi. Rapora göre, geçen sene hisse senetlerinin borsalarda yükselişe geçmesi sebebiyle 2024'te de servet artışı tahminen yüzde 6,5 oranında devam edecek.

Türkiye'de orta sınıf eriyor

Allianz'ın raporu Türkiye'de geçen yıl özel hanelerin servetinde yüzde 68,7'lik bir artış yaşandığını ve bu servetin toplamda 381 milyar euroya yükseldiğini ortaya koyuyor. Ancak dünya genelinde yüzde 64,6 enflasyona sahip Kolombiya ile birlikte Türkiye de, resmi rakamlara göre yüzde 68'lik enflasyonla bir hiperenflasyon ülkesi olarak değerlendiriliyor. Bu da yaşanan servet artışının enflasyondan arındırıldığında kayda değer bir oranda olmadığını gösteriyor.

Raporun dikkat çekici bir başka noktası ise, Türkiye'nin aralarında Brezilya, Hindistan, Rusya, Endonezya ve ABD'nin de olduğu 15 ülke ile birlikte "orta sınıfın küçüldüğü" ülkeler arasında gösteriliyor olması.

Dünyanın özel hanelerin sahip olduğu servete göre en zengin ülkeler sıralamasında ise Türkiye kişi başına ortalama 3 bin 240 euroluk maddi varlık ile 46. sırada bulunuyor.

Almanya'da toplam servet yaklaşık 8 trilyon euro

Rapora göre Almanya'daki özel hanelerin serveti geçen yıl yüzde 6,8'lik artışla 7 trilyon 953 milyar euroya yükseldi. Bu da Almanya'daki servet artışının, aynı dönemde yüzde 5 artan Batı Avrupa ortalamasının üstünde olduğunu gösteriyor. Ancak Allianz'ın değerlendirmesine göre, enflasyon sebebiyle yaşanan kayıp çıkarıldığında Almanya'daki reel servet artışı sadece yüzde 0,7 oranında.

Almanya'da yaşayanlarım alım gücü de, yine raporda yer alan verilere göre, korona pandemisinden önceki son yıl olan 2019'a kıyasla yüzde 1,7 oranında düştü. Ülkedeki tasarruf sahiplerinin "dört kayıp yılı" geride bıraktığı belirtilen rapora göre Almanya, kişi başına ortalama 69 bin 60 euro net maddi servet ile dünyanın en zengin 20 ülkesi sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

dpa / ET,BK

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