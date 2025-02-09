Allegra Ensemble Sevgililer Günü'nde Müzikseverlerle Buluştu

Oda müziği topluluğu Allegra Ensemble, Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen "Bi Dünya Müzik" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin'in solist, Antalya Devlet Opera ve Balesi bas sanatçısı Şafak Güç'ün konuk sanatçı olduğu konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da gerçekleşti.

Ankara Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin, konserde seslendirilen ilk parçanın "Les Indes Galantes" operasından, savaşa giden askerleri uğurlamak için yazılmış bir düet olduğu bilgisini vererek, "Bu akşamın keyfini, huzurunu, tadını çıkaralım. Savaşmayalım, aşkın tadını çıkaralım." dedi.

Çeşitli ülkelerden eserlerin Allegra Ensemble yorumuyla beğeniye sunulduğu konser, salonu dolduran seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.