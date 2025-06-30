Alkolün Etkisiyle Polisi Kandırmaya Çalıştı

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Bursa'da alkollü sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle ekiplerin üzerine sürmeye çalıştı. Yakalanan sürücüye 40 bin TL ceza yazıldı.

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerinin üzerine sürerek kaçan S.E. (28), takibin ardından yakalandı. 1.17 promil alkollü olduğu belirlenen S.E., 'Heyecanlandım' diyerek kendisini savundu. Ehliyetine el konulup aracı trafikten menedilen S.E.'ye 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 16 NJ 195 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobilini polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi. Kameraya yansıyan takibin ardından otomobil, Çekirge Caddesi'nde durduruldu. Aracın sürücüsü S.E., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. 1.17 promil alkollü olduğu tespit edilen S.E, 'Heyecanlandım' diyerek kendisini savundu.

Polis merkezindeki sorgusundan sonra serbest bırakılan S.E.'nin ehliyetine el konulup aracı trafikten menedilirken, 40 bin TL idari para cezası yazıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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