Alkolün Etkisiyle Kaçan Sürücü Otoparkta Kaza Yaptı

Alkolün Etkisiyle Kaçan Sürücü Otoparkta Kaza Yaptı
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Kayseri'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, evinin otoparkında kaza yaparak yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYSERİ'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Mehmet Emin S. (21), takip sırasında evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Polisin denetim noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Mehmet Emin S., yönetimindeki 38 YN 427 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği sürücü bir süre sonra yaşadığı binanın otoparkında kaza yaptı. Otomobiliyle otoparktaki kaldırım taşlarına zarar veren Mehmet Emin S., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan muayenesinde 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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