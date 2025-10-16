Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 160 Bin TL Ceza

MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yaklaşık 80 kilometre kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 160 bin TL para cezası uygulandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim yaptığı sırada, 03 VU 423 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü S.A. (16), polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis, aracı uygulama noktasından yaklaşık 80 kilometre takip etti. Araç, Özyurt Mahallesi Belediye Spor Tesisleri yakınlarında önü kesilerek durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, sürücüye 160 bin TL para cezası uygularken, araç trafikten men edildi.