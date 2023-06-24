Alkollü ve ehliyetsiz sürücüden dolayı ölen kadının ailesi konuştu

Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı ve ölümüne neden olduğu Yasemin Selova'nın ailesi konuştu. Anne Şükriye Selova, sürücünün en ağır cezayı almasını istediğini söylerken, abla Ümmühan Selova suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kaza güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaza güvenlik kamerasına yansımıştı... Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün, ölümüne neden olduğu kadının acılı ailesi konuştu

Acılı anne gözyaşlarını tutamadı: "En ağır cezayı alsınlar"

BURSA - Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği 33 yaşındaki Yasemin Selova'nın annesi Şükriye Selova gözyaşları içinde, "Yavrumu bizden kopardı. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. İncirli Caddesi üzerinde 34 FIF 791 plakalı otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü Yusuf K., aşırı süratle ilerlediği sırada, marketten dondurma alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı. Otomobilin çarpmasıyla Selova havada metrelerce savrularak yere çakıldı. Herkes otomobilin duracağını beklerken, sürücü aksine gaza basarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedeyi hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Selova, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinden kaçan sürücü Yusuf K.'nin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Yusuf K.'nin hastanede raporunda 105 promil alkollü çıktığı, ehliyetsiz olarak arkadaşının kiraladığı otomobili sürdüğü ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilirken, ifadesinde, "Yolda bir marketten alkol aldık, ardından biraz turlayamaya karar verdik. Önüme çıkan yayayı fark etmedim. Arabada arkadaşlarımlaydım. Olay yerinden korkup kaçtım. Onları bir yerde bırakıp ben başka bir yere geçtim" dedi. İfadesinin ardından sevk edildiği hakim karşısına çıkan Yusuf Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kızını kaybeden gözü yaşlı anne Şükriye Selova, "Kızım bana dondurma alacağını söyledi. Dışarı çıktı markette gitti. Daha sonra eve gelmedi. Kaza geçirdiğini öğrendik. Bize çevredekiler söyledi. Hemen hastaneye gittik. Kızımı bizden ayırdılar. Suçluların en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.

Ablası Ümmühan Selova ise, "Bana dondurma alacağı söyledi. Daha sonra markete gitti. Yarım saat süre geçti gelmedi. Ben de endişelendim dışarı çıktım. Polis arabalarını gördüm. Nasıl olmuş diye sorarken, oradaki bizi tanıyan esnaf kardeşimin kaza geçirdiğini söyledi. Ben yine ciddi bir şey yoktur diye düşündüm. Hastaneye gittik kardeşimi ameliyata almışlar. 2 saat sonra doktorlar vefat ettiğini söylediler. Kardeşim benim her şeyimdi. Buna yol açanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.