Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen yabancı bir turist, kullandığı motosiklet ile önce kuyumcu dükkanına daldı, ardından korkup kaçtı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü turist önce motosikleti ile kuyumcu dükkanına böyle daldı

Motosikletiyle kuyumcuya dalan turist olay yerinden kaçtı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen yabancı bir turist, kullandığı motosiklet ile önce kuyumcu dükkanına daldı, ardından korkup kaçtı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuşadası ilçesi turistik çarşı bölgesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu söylenen yabancı bir turist, trafiğe kapalı alanda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda bulunan insanların arasından hızla geçen şahıs, kaldırımda bulunan bir kuyumcu dükkanına daldı. Bir anda kuyumcu dükkanının vitrinini kırarak içeri dalan sürücü, olaydan yara almadan kurtulurken, çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan kazanın ardından işyeri sahibi ile tartışan turistin olay yerinden koşarak uzaklaştığı öğrenildi.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kontrolü kaybeden turistin, hızlı bir şekilde kuyumcu dükkanına dalması yer alıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise şüpheli şahsın bulunması için çalışma başlatırken, alkollü turist her yerde aranıyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.