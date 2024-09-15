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Alkollü Taşkınlık Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Avcılar'da alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, bekçilerin müdahalesi ve polis ekiplerinin gözaltı işlemleriyle karşılaştı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AVCILAR'da denetim sırasında alkollü olduğu öne sürülen ve taşkınlık yapan 3 kişiye bekçiler müdahale etti. Olay yerinde bulunan polis ekipleri 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Bir restorandan çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi taşkınlık yapmaya başladı. 1'i kadın 3 kişiye bekçiler müdahale etti. Şüphelilerden 1 kadın bekçinin kolunu tutmaya çalıştığı sırada arbede yaşandı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan arbede ve bekçilerin şüphelilere müdahale ettiği anlar görülüyor. Bekçilerin müdahalesinin ardından olay yerinde bulunan polis ekipleri 1'i kadın 3 kişiyi taşkınlık yapmak ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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