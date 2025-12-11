Tekirdağ'da 2 hekimin ölümüne sebep olan sürücüye 7 yıl 9 ay hapis

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 hekimin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yargılanan alkollü sürücüye 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan L.K, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Hayatını kaybeden 2 doktor benim için çok değerliydi. Telafisi olmayan bir durum. Bunun üzüntüsünü ömür boyu taşıyacağım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık L.K'ye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanığın ehliyetine de 2 yıl el konuldu.

Olay

L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, 12 Ekim 2024'te Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, araçtaki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Emel Ersöz hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan L.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.