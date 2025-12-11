Haberler

Tekirdağ'da 2 hekimin ölümüne sebep olan sürücüye 7 yıl 9 ay hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipte 2 doktorun ölümüne neden olan alkollü sürücü L.K.'ya 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanık, olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 hekimin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yargılanan alkollü sürücüye 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan L.K, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Hayatını kaybeden 2 doktor benim için çok değerliydi. Telafisi olmayan bir durum. Bunun üzüntüsünü ömür boyu taşıyacağım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık L.K'ye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanığın ehliyetine de 2 yıl el konuldu.

Olay

L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, 12 Ekim 2024'te Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, araçtaki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Emel Ersöz hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan L.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title