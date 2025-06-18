Alkollü Sürücüye Verilen Ceza İstinafta Bozuldu

İzmir'in Karaburun ilçesinde, alkollü araç kullanırken çarptığı kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası, az ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle istinafta bozuldu.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 4 Kasım'da yapılan duruşmada sanık sürücü Ege Ö'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi üzerine müşteki avukatları kararı istinafa taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, dosyayı inceledi, karar verilirken bazı belgelerin dosyaya alınmadığını ve eksik araştırmayla hüküm kurulduğunu kararlaştırdı.

Cezanın failin kusuruna göre belirleneceği ilkesi gözetilerek sanık hakkında alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun daha fazla bir cezaya hükmolunması gerektiğinin gözetilmediğini kaydeden daire, asli ve tam kusurlu olan sanık hakkında temel cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan belirlendiğini ve az ceza tayin edildiğini belirtti.

Daire, sanığa verilen cezayı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Karaburun ilçesinde 28 Mayıs 2022'de meydana gelen kazada Ege Ö'nün kullandığı otomobil, Barış Polat Dörtköşe'ye çarpmış, ağır yaralanan Dörtköşe hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sürücünün 1,72 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, ifadesi alınan Ege Ö. serbest bırakılmıştı.

Dörtköşe'nin kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Ege Ö. tutuklanmış, geçen yıl ağustos ayında tahliye edilmişti.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu sanık Ege Ö, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.