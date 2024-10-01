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Alkollü Sürücüye Dur İhtarı, 23 Bin Lira Ceza ve Ehliyetine El Konuldu

Alkollü Sürücüye Dur İhtarı, 23 Bin Lira Ceza ve Ehliyetine El Konuldu
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Aydın'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü M.E., polis tarafından durduruldu. Sürücünün ehliyetine el konulurken, 23 bin lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin Güzelhisar Mahallesi'nde durdurmak istediği 09 EH 114 plakalı otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

Ata Mahallesi'ne kadar devam eden kovalamaca sonunda durdurulan otomobilin sürücüsü M.E'nin (29) alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak, ters yöne girme, trafiği tehlikeye düşürme ve ışık ihlalinden dolayı 23 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

Sürücü ile araçtaki O.E. ile Ö.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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