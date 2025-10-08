Alkollü Sürücüye 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin alkollü olduğu belirlenen sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.K, müştekiler kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Ö'nin babası C.Ö. ile yaralanan B.E. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz alan müştekiler, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık F.K, suç işleme kastıyla hareket etmediğini savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.K'yi "bilinçli taksirle 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın ehliyetinin 2 yıl geri alınmasına hükmeden heyet, mevcut halinin devamına karar verdi.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 Ağustos'ta Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi'nde yabancı plakalı cipin sürücüsü F.K, Cengizhan Ö. (17) idaresindeki 41 APP 257 plakalı motosiklet ve B.E'nin kullandığı 54 BE 774 plakalı ciple çarpışmıştı.

Kazada yaralanan B.E. ve Cengizhan Ö. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Cengizhan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan sürücü F.K'nin 2,16 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.