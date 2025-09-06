Alkollü Sürücüye 25 Yıla Kadar Hapis İstemi

Beykoz'da, servis aracıyla çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü hakkında, "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalıköy Çayır Caddesi'nde motosikletli Cuma Baturhan Yıldızturan'ın (27) servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, şüpheli Yiğit İsmail Göç'ün 30 Temmuz'da, saat 23.00 sıralarında kullandığı ticari araçla beraberindeki tanıklar E.M, Y.S, B.B.Y, M.Ö.T. ve U.S.K. ile Anadolu Kavağı'nda alkol aldığı belirtildi.

Evlerine gitmek için yola çıktıkları sırada aracın direksiyonuna tanık Y.S'nin geçmesine rağmen alkollü olduğu için kullanamadığı, bunun üzerine direksiyona geçen şüpheli Göç'ün, aracı kullanmaması yönünde tanıklar tarafından uyarılmasına rağmen aldırış etmediği aktarılan fezlekede, Göç'ün trafiğin tek yönlü aktığı Çayır Caddesi'nden Paşabahçe'ye devam ettiği aktarıldı.

Fezlekede yer alan tanıkların anlatımlarına göre, kazadan hemen önce plakası tespit edilemeyen bir aracı ters şeride girerek solladığı, daha sonra da kendi şeridine geçtiği sırada hızını azaltmayarak devam ettiği, ikinci sollamayı yapmak üzere yöneldiği sırada Yıldızturan'a çarparak ölümüne neden olduğuna dikkati çekildi.

"Şüphelinin arkadaşları kazayı öngördü"

Yiğit İsmail Göç'ün 0,61 promil alkollü olduğunun, trafik bilirkişisinden alınan rapora göre, şüphelinin asli kusurlu bulunduğunun altı çizilen fezlekede, arkadaşlarının şüpheliyi, "Aracı sen kullanma, yavaş git, caddeye çıkıyoruz, yavaşla." sözleriyle uyardığı ancak Göç'ün "Bir şey olmaz." şeklinde cevap verip, aracı hızlı sürmeye devam ettiğine işaret edildi.

Fezlekede, şüpheli Göç'ün alkollü olarak, trafiğin iki yönlü aktığı, şehir içi ve etrafında çok sayıda ikametin bulunduğu kara yolunda hızını azaltmayıp, sollama yasağına riayet etmediği, karşı şeride tecavüz etmek suretiyle kazaya "asli kusurla" sebebiyet verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gerekçeler ışığında, şüpheli Yiğit İsmail Göç'ün olay anına kadar dış dünyaya yansıyan davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öngörülebilir neticeyi kabullenip meydana gelmesine kayıtsız kalarak hareketini sürdürdüğü ve eylemini olası kastla gerçekleştirdiğinin kabulünün gerektiği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Yiğit İsmail Göç'ün üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçundan kamu davası açmaya yeterli şüphe yoğunluğuna ulaşılmıştır."

Fezlekede, şüpheli Göç'ün "olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının fezleke üzerindeki incelemesi devam ediyor.