Alkollü Sürücüye 25 Bin Lira Ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu yakalanan otomobilin sürücüsünün 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak, makas atmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından 25 bin 389 lira para cezası uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı 10 ayrı noktada 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. 150 kişilik polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda 430 araç kontrol edilirken, 520 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik yönünden eksikleri bulunan 32 araç sürücüsüne toplam 125 bin lira ceza kesildi.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAKİP SONUCU YAKALANDI

Uygulama sırasında 06 DOJ 04 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracın önü kesilerek sürücü durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü Süleyman Y.'nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak, makas atmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından toplam 25 bin 389 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin 'Güven ve Huzur' uygulaması, dronela havadan da görüntülendi.