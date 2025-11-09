Haberler

Alkollü Sürücüye 22 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, 22 bin 868 lira ceza aldı. Sürücüye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 22 bin 868 lira ceza uygulandı.???????

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Akçeşme Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığı kaydedildi.

Yapılan alkol testinde 1,49 promil çıkan sürücüye alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, ters yönde araç kullanmak ve cam filmi yapıştırmak maddelerinden toplam 22 bin 868 lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
