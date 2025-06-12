Alkollü Sürücünün Yaya Çocuğa Çarpma Davasında Hapis Talebi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, alkollü araç kullanan T.D.'nin çarptığı 11 yaşındaki Zühre Deniz A'nın ölümüne neden olmasından dolayı, sanığın 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma savcısı, T.D.'nin bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan yargılanmasını talep etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücünün 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma savcısı tarafından 1. Ağır Ceza Mahkemesine celse arasında gönderilen mütalaada, sanık T.D'nin 3,34 promil alkollü olduğu halde araç kullandığı hatırlatıldı.

Sanığın üzerine atılı "olası kastla öldürme" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı savunulan mütalaada, T.D'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişmesi nedeniyle sanık için tahliye talebinde bulunuldu.

Süreç

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 4 Kasım 2024'te yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı. Olayın, alkollü olduğu belirlenen T.D'nin başka bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, T.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, T.D'nin 3,34 promil alkollü olduğu halde Adnan Menderes Caddesi'nde araçlar için kırmızı ışık yandığı esnada yaya geçidinden geçen Zühre Deniz A'ya 117 kilometre hızla ve süratini azaltmadan frensiz şekilde çarptığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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