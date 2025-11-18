Haberler

Tekirdağ'da iki hekimin öldüğü kazaya ilişkin alkollü sürücünün yargılanması sürdü

Tekirdağ'da bir cipin istinat duvarına çarpması sonucu iki doktorun yaşamını yitirdiği kazada alkollü sürücünün duruşması devam ediyor. Mahkeme, yeni Adli Tıp raporunun incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 hekimin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan L.K, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Avukat Fırat Eren Canpolat, sürücünün kaza sırasında alkollü olduğunu, olası kasttan ceza almasını talep ettiklerini belirtti.
Mahkeme heyeti, olayda yaralanan A.A.G'nin yaralanmasının vücuduna verdiği zararın niteliğine ilişkin yeni gelen Adli Tıp Kurumu raporunun taraf avukatlarınca incelenmesi için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.
Olay
L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, 12 Ekim 2024'te Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, araçtaki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Emel Ersöz hayatını kaybetmişti.
Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan L.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

