Alkollü Sürücünün Şoförlüğü Sonucu 8 Kişi Yaralandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alkollü Sürücünün Şoförlüğü Sonucu 8 Kişi Yaralandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde alkollü bir kamyonet sürücüsünün neden olduğu kazada Suriye uyruklu Emira Hilal hayatını kaybetti. Kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki Suriye uyruklu Emira Hilal (35) hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 8 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hulisi P. (32) gözaltına alınırken, Hilal'in 3 gün önce doğum yaptığı belirtildi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda meydana geldi. Hulusi P. yönetimindeki 34 HP 140 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan H.M.'nin (33) kullandığı 50 MA 1344 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirdi, kamyonetteki M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı. İhbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hulusi P., gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hilal'in ise 3 gün önce doğum yaptığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
