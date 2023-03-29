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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı

Güncel Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Öğretmenler Mahallesi 1907 sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Mehri yönetimindeki 50 DS 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve alkollü oldukları görülen sürücü ile otomobildeki 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Güncel Haberler

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