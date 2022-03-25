ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPTI (Özel görüntülerle)

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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA) - MALTEPE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası taraflar arasındaki kavgayı polis güçlükle engelledi.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gökmen Erata idaresindeki 34 DSN 270 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası alkollü olduğu öne sürülen sürücü ile diğer araç sahipleri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Sürücü, yapılan alkol muayenesi sonucu 1.21 promil alkollü çıktı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.