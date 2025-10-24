Alkollü sürücünün kazası hemşirelik öğrencisini hayattan kopardı

BARTIN'da alkollü sürücüsünün kullandığı otomobilin çarptığı hemşirelik öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23), memleketi Bolu'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan'ın (30), Çatmaca'dan Zonguldak istikametine giderken kontrolünü yitirdiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, önce önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Edanur Tatlıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Furkan Turan ise dün tutuklandı.

Edanur Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bartın'daki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Bolu'nun Tatlar köyüne getirildi. Baba ocağında helallik alınması sırasında Edanur'un yakınları gözyaşı döktü. Köy camisinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Cevdet Tatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Ailenin 4 çocuğundan Edanur Tatlıoğlu, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.