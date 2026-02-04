Avcılar'da alkollü sürücünün 4 araca çarptığı kaza kamerada

AVCILAR'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Yapılan ölçümde 1,87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvarda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AKG 153 plakalı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Motor kısmından dumanlar yükselen ve hava yastığı açıldığı öğrenilen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. 4 aracın hasar gördüğü kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.