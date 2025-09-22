Haberler

Alkollü Sürücünün Kaza Geçirdiği Anlaşıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ters yönde ilerleyen alkollü sürücü F.K.'nin otomobili refüje çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ters yönde ilerlerken refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.K. yaralandı. Sürücü F.K.'nin 2.52 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keşan-İpsala kara yolunda meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne ters yönde ilerlerken F.K.'nin kontrolünü yitirdiği 22 PG 242 plakalı otomobil refüje çarptı. Sürücü F.K. başını ön cama çarparak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan F.K.'nin 2.52 promil alkollü olduğu belirlendi.

Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
