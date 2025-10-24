Haberler

Alkollü Sürücünün Çarptığı Üniversite Öğrencisi Edanur Tatlıoğlu Toprağa Verildi

Güncelleme:
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı 23 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Edanur Tatlıoğlu, cenaze töreninin ardından memleketi Bolu'da defnedildi. Olayda Tatlıoğlu'nun yanı sıra 2 kişi de yaralandı.

Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kızın cenazesi, memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun (23) cenazesi, Bolu merkeze bağlı Tatlar köyüne getirildi.

Tatlıoğlu'nun cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine,genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarpmıştı.

Tatlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kazada 2 kişi de yaralanmıştı.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
