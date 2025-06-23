Alkollü Sürücünün Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü Furkan Kaya (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Furkan Kaya (20), toprağa verildi.

Kaza, dün Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı istikametine giden Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile alkollü olduğu belirlenen Cemil Barutçu (52) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Cemil Barutçu, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan Furkan Kaya'nın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Osmanpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede anne Sevim ve Baba Nedim Kaya, gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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