Alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı tır yanarak küle döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2.88 promil alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı tır, yakıt deposunun parçalanması sonucu alev alarak küle döndü.

Olay, Eskişehir-Ankara karayolu Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kenan Çağlayan idaresindeki 26 ADL 460 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt deposu parçalanan tır, yaklaşık 500 metre ileride alev aldı. Bir anda alev topuna dönen tırda patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürülen yangın sonrası tırdan geriye külleri kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları testle sürücünün 2.88 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın ardından Eskişehir-Ankara karayolu Ankara istikametinde uzun süreli kuyruk oluştu.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan alkollü sürücü Kenan Çağlayan, gazetecilere olay anını anlattı. Ön lastiğinin patlamasından dolayı kaza yaptığını iddia eden Çağlayan, "Ön lastik patladı. Daha sonra depo alev aldı. Allah'a çok şükür bende bir şey yok. Maden sahasına gidiyordum. Araba boştu zaten" dedi.

Kazanın ardından alev topuna dönen tırda meydana gelen patlamalar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.