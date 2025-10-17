Haberler

Alkollü Sürücüden Polisi İkna Çabası: 'Bu Araba Dünyada Yok'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, otomobilinin çekici ile götürülmemesi için polislerden yardım istedi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, 9 bin TL'nin üzerinde ceza aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, durdurulan otomobilin sürücüsü 2.62 promil alkollü çıktı. Daha önce de alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü, 1989 model otomobilinin çekici ile götürülmemesi için uzun süre polislere ricada bulundu, ancak sonuç alamadı. Bu anlar ise kameraya alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince Ankara Caddesi üzerinde sürücülere yönelik trafik denetlemesi gerçekleştirildi. Ekipler, şüphe üzerine Süleyman Ç. (50) idaresindeki 16 AVA 172 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol ölçümünde sürücünün 2.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Süleyman Ç.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu anlaşılan Süleyman Ç.'nin ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.

OTOMOBİLİN ÇEKİLMEMESİ İÇİN ÇOK ÇABALADI: BÖYLE BİR ARABA BU DÜNYADA YOK

Para cezası uygulanan Süleyman Ç., otomobilinin çekici ile götürülmemesi için de büyük çaba harcadı. Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerde aracına övgü dolu sözler söyleyen Süleyman Ç., "Bu araç var ya çöplükte ölecek. Bu arabayı kaldırmayın, bu benim özelim. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak, ne demek biliyor musun sen? Bana bu ses lazım, arabamı almasınlar." diyerek polislerden ricada bulundu. Ancak, otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
