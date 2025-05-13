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Alkollü Sürücüden LÖSEV'e Bağış Şartıyla Uzlaşma

Alkollü Sürücüden LÖSEV'e Bağış Şartıyla Uzlaşma
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Trabzon'da iki polis memurunun görev başında yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü, LÖSEV'e 10 bin lira bağış yaparak ceza almaktan kurtuldu.

Trabzon'da 2 polis memuru, görev başında trafik kazasında yaralanmalarına neden olan alkollü sürücü ile LÖSEV'e bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Y'nin kullandığı ekip aracı, 24 Ekim 2024'te Ayasofya Kavşağı yol ayrımından geçtikleri esnada, kavşağa dönmekten vazgeçerek önlerine çıkan E.P'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Polisler A.Y. ve O.K'nin yaralandığı kazada, şüpheli E.P'nin alkollü olduğu tespit edildi.

E.P. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişiyi taksirle yaralama" suçundan kamu davası açıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceklerini iletti. Bunun üzerine polis memurları A.Y. ve O.K, şüphelinin LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden E.P, LÖSEV'e 10 bin lira bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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