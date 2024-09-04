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Alkollü sürücüden 2 kişinin ölümüne 8 yıl hapis cezası

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Adana'da alkollü olarak kullandığı otomobille önündeki otomobile çarpıp 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

ADANA'da alkollü olarak kullandığı otomobille önündeki otomobile çarpıp 2 kişinin ölümüne neden olan Selçuk Beksarı (35), tutuklu yargılandığı davada, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliyesine karar verildi.

Kaza, 11 Ağustos 2023'te Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Selçuk Beksarı yönetimindeki 01 BK 559 plakalı otomobil, Mehmet Güllüler idaresindeki 01 AOD 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mehmet Güllüler kaza yerinde, Sami İşbulan ise kaldırıldığı hastanede 27 Eylül'de yaşamını yitirdi. 2,03 promil alkollü çıkan sürücü Selçuk Beksarı tutuklandı.

Selçuk Beksarı hakkında Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Beksarı, ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Selçuk Beksarı, kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Bilirkişi raporuna göre, kazada asli ve tam kusurlu olan 5 çocuk babası Selçuk Beksarı, "Ölenlere Allah rahmet eylesin. Olay günü arkadaşımla birlikte sol şeritte seyir halindeyken nasıl oldu birden önümde giden aracı fark ettim. Hemen frene bastım ama çarpmayı engelleyemedim. Hızım çok yüksek değildi diye hatırlıyorum. 80-90 kilometre hızla gidiyordum. 100'ün üzerinde hızım yoktu. Öndeki aracın arka lambaları kısık yandığı için fark edememiş olabilirim. Aldığım alkolün etkisi azaldığı için direksiyona geçmiştim. Ölüm olduğu söylenince kendimi tam ifade edemedim. Olayın şokundaydım. Saat 20.00-21.00'de köprünün ışıkları yanmıyordu. Sadece süs ışıkları yanıyordu. Bu olanlar için çok üzgünüm. Böyle bir sonuç olduğu için içim parçalanıyor. Kaza anı öncesi ön konsoldaki telefon düştüğü için onu almaya çalışıyordum. Gözüm yoldaydı. Arabam otomatik vitesli arabadır. Hatırladığım kadarıyla telefonumu sağ elimle almaya çalıştım. Kaza nasıl oldu, birden oldu" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları sanıktan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Selçuk Beksarı'yı 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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