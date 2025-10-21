Alkollü Sürücü Yeniden Tutuklandı

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim Bekiroğlu'na (74) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Kahraman Çal, tahliyesine yapılan itiraz sonucu, yeniden tutuklandı.

Kaza, 4 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çal'ın kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim ve annesi Gülnaz Bekiroğlu'na (64) çarptı. Metrelerce sürüklenen çift, ağır yaralandı. Halim Bekiroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Kahraman Çal, adliyede verdiği ifadede, "Öğle saatlerinde alkol aldım. Hemen hemen her gün alkol aldığım için vücudum alışkın. Araç kullanmamda herhangi bir sakınca yoktu. Orta şeritte araba olduğu için sağ şeride geçtim. Yayaları fark ettim, frene bastım ama çarpmaktan kurtulamadım. Hızım yaklaşık 60-70 kilometreydi. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi. Çal tutuklanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1.25 PROMİL ALKOLLÜYMÜŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Samsun 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Tutuklu Kahraman Çal hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede; Kahraman Çal'ın 1.25 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nden alınan raporda da şüphelinin asli, yaya geçidini kullanan evli çiftin kusursuz olduğu kanaatine varıldığı yer aldı.

Sanığın ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Alkollü araç kullandım. Seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaları son anda görüp, frene bastım. Yayaları gördüm. Gördüğümle vurmam bir oldu. Kendilerine yardım etmeye çalıştım. Ben bu olayla ilgili ölen amcamıza dua ediyorum. Yaralı teyzemize de geçmiş olsun" dedi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Davanın ikinci duruşması 9 Temmuz'da görüldü. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan adli tıp raporu dosyaya eklendi. Raporda, "Sürücü Kahraman Çal, sevk ve idaresindeki otomobil ile gündüz vakti, meskun mahaldeki yolu takiben seyir halindeyken, yola gereken dikkatini vermeden ve hız azaltmadan yaklaştığı olay mahalli yaya geçidinde, seyrine göre sol tarafından yola girip karşıya geçmekte olan ve ilk geçiş hakkını bırakmadığı yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurludur" ifadelerine yer verildi.

SANIĞA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Davanın 13 Ekim'de görülen 3'üncü duruşmasında ise mahkeme heyeti, sanık Kahraman Çal'ın suçu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, delillerin toplandığı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağını değerlendirerek, oy çokluğuyla tahliyesine ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Müşteki avukatı Onur Kart, tahliye kararının incelenmesi için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ekim'de itirazı kabul etti ve sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Sanık, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.