Haberler

Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü bir otomobil sürücüsünün çarptığı 3 yaya arasında 52 yaşındaki Serpil Özkan hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 3 yayadan Serpil Özkan (52) hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. V.E.'nin kontrolünü yitirdiği 03 AGM 789 plakalı otomobil refüje çarptı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar Serpil Özkan, Selin Ç. (21) ve Sude B.'ye (21) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılardan Serpil Özkan ile Selin Ç., ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sude B. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Serpil Özkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, Selin Ç.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından 0.61 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü V.E. gözaltına alındı. V.E., işlemleri için polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.