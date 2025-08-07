Alkollü Sürücü, Yaya Kadını Ezmekten Son Anda Kurtardı

1) OTOMOBİLİYLE, ÇARPTIĞI KADININ ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.K. (52) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Palma'nın tedavisi sürerken, Ö.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

OLAY KAMERADA

Bu arada Ö.K.'nin, Lisa Jane Di Palma'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Palma'nın ezilmemesi için çevredekilerin hem otomobile hem de sürücüye müdahale ettikleri görüldü.