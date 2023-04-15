Alkollü sürücü yaya geçidinde adam öldürdü

ADANA'da yaya geçidinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Can Özşenoğlu (32), toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü E.S.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. E.S. yönetimindeki 01 FS 009 plakalı otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu'na çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklenen Özşenoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Özşenoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Can Özşenoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Özşenoğlu, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürülerek toprağa verildi. Sürücü E.S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.