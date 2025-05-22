Alkollü Sürücü ve Arkadaşları Polisle Tartıştı, Sürücü Tutuklandı

Alkollü Sürücü ve Arkadaşları Polisle Tartıştı, Sürücü Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü Ahmet K., üç arkadaşıyla birlikte polise hakaret ve tehditte bulunarak gözaltına alındı. Ahmet K. tutuklanırken, arkadaşları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken yakalanınca, telefonla olay yerine çağırdığı 3 arkadaşıyla birlikte polise hakaret eden alkollü sürücü Ahmet K. tutuklandı, arkadaşları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, Ahmet K. yönetimindeki 09 DB 243 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Ahmet K., ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, bir süre yaşanan takip sonucu Ahmet K.'nın otomobilini önünü keserek durdurdu. Bu sırada Ahmet K., cep telefonundan arkadaşlarını arayıp, olay yerine çağırdı.

Ahmet K., yanına gelen arkadaşları M.C.T., Ö.S. ve Y.B. ile iddiaya göre, kendisini gözaltına almaya çalışan polislere direnip, mukavemet uygulayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 1.79 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet K. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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