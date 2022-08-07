Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine direnen alkollü sürücüye 7 bin lira ceza kesildi. Alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı, o anlar ise yaka kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos gecesi Zonguldak-Ankara yolunun Bakacakkadı mevkisinde meydana geldi. Trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekipleri, 67 AAK 090 plakalı otomobili durdurarak kimlik, ehliyet ve alkol kontrolü yapmak istedi. Araçtaki Gökçebey Şoförler Odası Başkanı Kadir Başlı, Aktarla Köyü Muhtarı Erol Karatülü, sürücü İsmail K. ve Recep Ç., polis ve jandarmalarla tartışmaya başladı. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görüntülerde görevlilere zorluk çıkaran ve alkol testi yapmasına engel olan kişiler, polis ve jandarma ile tartışmaya girdi. Ekiplerin araçtan inmeleri talebine ise küfür ve hakaret ile yanıt veren kişiler, müdahalede bulununca gözaltına alındı.